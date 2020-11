Stadt meldet weiteren Todesfall in Münster

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es in Münster einen weiteren Todesfall gegeben. Ein 73-jähriger Mann ist in einem städtischen Krankenhaus gestorben. Damit sind nun insgesamt 23 Menschen in Münster gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

Wie die Stadt mitteilt, hat es am Montag 23 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Am Sonntag waren es 38, am Samstag ebenfalls 23. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle im Stadtgebiet liegt damit bei 2747.

430 Münsteraner infiziert

Davon sind mittlerweile 2294 wieder genesen, 32 mehr als noch am Sonntag. Am Sonntag waren fünf, am Samstag 36 weitere Gesundungen hinzugekommen. Damit sind in Münster aktuell 430 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des Landeszentrums Gesundheit bi 72,9 (+1,3 im Vergleich zum Vortag).

In den münsterischen Krankenhäusern werden aktuell 41 Covid-19-Patienten behandelt, 17 davon auf Intensivstationen. Elf Patienten müssen beatmet werden.