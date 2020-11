Die Stadtelternschaft fordert in einer Pressemitteilung einen offenen Umgang mit Infektionszahlen an Schulen. Sie begrüßt zwar die von der Bezirksregierung in einem Merkblatt an die Schulleitungen vorgenommene Klarstellung von Kommunikationsabläufen beim Umgang mit Corona-Fällen (wir berichteten). „Eine einheitliche Vorgehensweise verhindert das Entstehen von Gerüchten“, sagt der Vorsitzende Markus Sawicki. Die Behauptung, Eltern wollten grundsätzlich in Sicherheit gewiegt werden, löse aber großes Erstaunen bei den Stadteltern aus. Die Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern bedürfe eines Vertrauensverhältnisses auf Augenhöhe. Dieses werde hier aufs Spiel gesetzt. Intransparenz und beschönigende Floskeln bestärkten diejenigen, die in der gegenwärtigen Krise glauben, belogen zu werden. Damit gefährde man das Vertrauen in Institutionen und schwäche die Akzeptanz von Einschränkungen. Die Stadteltern fordern eine wöchentliche Offenlegung von Zahlen zu Infektionen und Quarantänemaßnahmen an Schulen.