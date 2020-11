Münster -

Von Michaela Töns

Die Entscheidung über Klimaschutz und Ressourcenschonung fällt in der Drogerie, im Super- oder Baumarkt: Genau dort greifen die Konsumenten zu - und genau dort sitzt ihr Hebel, haben junge Designer der Münster School of Design erkannt. Geprägt vom Geist von „Fridays for future“ und der Diskussion um Ressourcen und Mikroplastik haben sie Verpackungen entwickelt, die mehr können, als nur zu verhüllen. Der Lohn: zwei Deutsche Verpackungspreise. Und das gute Gefühl, etwas bewirken zu können.