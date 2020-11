Strukturelle Veränderungen gibt es bei der Holzofenbäckerei Pohlmeyer: Das Unternehmen teilte am Dienstagabend mit, dass es seine Filiale an der Rothenburg zum 1. Februar 2021 an Essmanns Backstube übergeben werde. Essmanns Backstube biete den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Filiale die weitere Beschäftigung an ihrem bestehenden Arbeitsplatz an, so dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung der Holzofenbäckerei Pohlmeyer.

Des weiteren werde die Filiale am Hohen Heckenweg zum 30. April 2021 geschlossen. Die Mitarbeiterinnen dieser Filiale bleiben alle bei der Bäckerei Pohlmeyer beschäftigt, heißt es weiter.

Bäckermeister und Inhaber Stefan Pohlmeyer nennt als Grund für die Maßnahmen eine Verkleinerung des Filialnetzes und anhaltende Personalknappheit. Über die Maßnahmen seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits am Montag informiert worden.