Stadionbeschluss nicht in diesem Jahr

Münster -

Von Klaus Baumeister

Die Stadtverwaltung will zur Ratssitzung am 9. Dezember ein Beschlusspapier zum weiteren Verfahren beim Stadionbau vorlegen. Beschlossen werden indes, so das Ansinnen des neuen Ratsbündnisses aus Grüne, SPD und Volt, soll das Papier erst im kommenden Jahr.