Bei Bauarbeiten in einem leerstehenden Wohnhaus in der Gartenstraße ist am Mittwochabend ein Gasaustritt bemerkt worden. Das Gebiet im Umkreis von 120 Metern um den Einsatzort etwa auf Höhe der Hausnummer 49 wurde daraufhin evakuiert.

"Der zu evakuierende Bereich ist jetzt geräumt, sodass die Stadtwerke mit den Arbeiten an der Gasleitung beginnen können", sagte der Einsatzleiter um 21 Uhr. Der Einsatz werde seiner Einschätzung nach noch bis mindestens 23 Uhr dauern. Insgesamt sind 105 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen im Einsatz. Rund 350 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Für Betroffene ist eine Betreuungsstelle im Bereich Rijasanstraße Ecke Gartenstraße, Maximilianstraße Ecke Kanalstraße und Höhe der JVA durch Busse der Stadtwerke eingerichtet worden.

Für die notwendigen Arbeiten wurden die Gartenstraße, die Maximilianstraße und der Stühmerweg voll gesperrt. Wie lange die Sperrungen bestehen bleiben, war am Abend noch nicht abzusehen. „Es wird aber länger dauern, weil zur Lokalisierung des Gasaustritts eine Öffnung durch die Stadtwerke durchgeführt werden muss“, so ein Feuerwehrsprecher vor Ort.

Busse werden umgeleitet Wie die Stadtwerke Münster am Mittwochabend mitteilten, werden aufgrund des Gasaustritts an der Gartenstraße die Linien 6, 8 und 17 umgeleitet und einzelne Haltstellen entfallen. Linie 17: Die Haltestellen Hörstertor C, Kolpingstraße und Mühlenfeld sind außer Betrieb. Die Busse fahren über Bohlweg, Niedersachsenring und Piusallee.

Linien 6 und 8: Die Haltestellen Kanalstraße, Maximilianstraße, Neubrückentor und Pumpenhaus / Lublinring sind zurzeit außer Betrieb. Die Busse fahren über Bohlweg, Lotharingerstraße und Piusallee. Voraussichtlich werden die Umleitungen noch mehrere Stunden andauern. ...

Tiefbauarbeiten bis in die Abendstunden

Mitarbeiter der Stadtnetze Münster sind laut einer Mitteilung der Stadtwerke bereits seit dem frühen Abend vor Ort, um die Leckage zu beheben. „Dazu sind Tiefbauarbeiten erforderlich, die bis in die späten Abendstunden andauern können“, teilt das Unternehmen mit. Die Erdgasversorgung im Kreuzviertel sei nicht beeinträchtigt und werde auch während der Bauarbeiten aufrechterhalten.

Für die Arbeiten wurden nach Angaben der Feuerwehr vereinzelt Autos umgestellt. "Sollten Sie ihr Fahrzeug nach Abschluss der Maßnahmen nicht mehr wieder finden, wenden sie sich bitte an die Polizei Münster", informierte die Feuerwehr via Twitter. Vorübergehend wurde in einigen Häusern an der Gartenstraße der Strom abgestellt, teilte sie weiter mit.