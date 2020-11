Trotz Corona wird die Sternstrahlen-Weihnachtsaktion der münsterischen Rotary Clubs auch in diesem Jahr an den Start gehen. „Aufgeben kam für die Rotarier nicht in Frage. Gerade in der Krise ist solidarische Hilfe gefragt, denn durch Corona hat sich die Belastung für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien noch einmal verschärft“, betont Dr. Christian Badde vom Rotary Club Münster-Ruschhaus.

Wie üblich sollen mit dem Erlös wieder Projekte von Caritas und Diakonie unterstützt werden, die Kinder, Jugendliche und Familien aus schwierigen Lebensumständen ein besseres Leben ermöglichen wollen. 500.000 Euro seien in den vergangenen 15 Jahren gesammelt worden. Badde hofft, dass die Spendensumme auch in diesem Jahr wieder 40.000 Euro überschreiten wird. Sie setze sich aus Mitteln der Rotarier, Spenden sowie Geld, das beim Verkauf von Weihnachtskarten und Geschenkpapier eingenommen wird, zusammen.

Verkauf im Kirchenfoyer an der Salzstraße

Unterschied zu „normalen Jahren“: Karten und Papier – Preis: jeweils fünf Euro – werden diesmal nicht in einer Weihnachtsmarkthütte am Drubbel verkauft, sondern im Kirchenfoyer an der Salzstraße. Traditionell haben sie ein Weihnachtsmotiv – diesmal Dornröschen von der Künstlerin Silke Rehberg. Zudem hat der Schriftsteller Burkhard Spinnen dieses Märchen aus der Feder der Gebrüder Grimm in einem Sonderdruck in Verbindung zum Corona-Lockdown gebracht. Dieser ist ebenfalls im Kirchenfoyer erhältlich.

Die Initiative Sternstrahlen der Rotarier erfolgt in Zusammenarbeit mit Lichtblicke, einer Hilfsaktion der NRW-Lokalradios sowie der kirchlichen Hilfswerke Diakonie und Caritas.