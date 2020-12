Bei Kampfmittelüberprüfungen am Dortmund-Ems-Kanal haben sich Verdachtspunkte in der Kanalpromenade auf Höhe der Straße „Wilhelmshavenufer“ und auf dem Gelände der Schleuse ergeben. Bei Öffnung der Verdachtspunkte am Mittwoch ist laut einer Mitteilung der Stadt ein Blindgänger in der Kanalpromenade gefunden worden.

Es handele sich um eine 250-Kilogramm-Bombe. Die Evakuierung in einem Radius von rund 250 Metern um die Fundstelle beginnt um 15 Uhr. Auf dem Gelände der Schleuse sei lediglich „ziviler Schrott“ gefunden worden.

Entschärfung soll gegen 16.30 Uhr beginnen

Aktuell werden die Evakuierungstrupps eingeteilt, die für die Räumung des Wohngebiets sorgen. Auch die Asylbewerber- und Obdachlosenunterkunft Pulverschuppen muss evakuiert werden. Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Jörg Rosenkranz werde aktuell damit gerechnet, dass die Entschärfung der Bombe gegen 16.30 Uhr beginnen kann.

Ihr Browser unterstützt keine IFrames.

500 Anwohner von Evakuierung betroffen

Die rund 500 Anwohnerinnen und Anwohner im Evakuierungsbereich müssen umgehend ihre Wohnungen verlassen. Sie werden durch Lautsprecherdurchsagen, Fußtrupps und die sozialen Medien informiert. Eine Betreuungsstelle ist im Gemeindehaus der Epiphanias-Gemeinde (Kärntner Straße) eingerichtet.

Ab 15 Uhr werden Straßen Dingstiege und Wilhelmshavenufer sowie Teile des Flüsseviertels mit den Wohnstraßen Memelufer, Weserstraße, Lippestraße, Saarstraße, Neißestraße und Mauritzheide. Die Warendorfer Straße und der Schifffahrter Damm können befahren werden. Der Kanal ist für die Schifffahrt aktuell gesperrt.