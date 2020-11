Richterin: "Milde Strafe für schweres Verbrechen"

Mit stoischer Miene nahm Patrick B. am Freitagmittag im Saal A 23 des Landgerichts Münster das Urteil entgegen. Drei Jahre und drei Monate muss der Mann aus Norderstedt in Schleswig-Holstein wegen schweren sexuellen Missbrauchs an dem Ziehsohn von Adrian V., dem Hauptbeschuldigten im Missbrauchskomplex Münster, ins Gefängnis. Damit blieb das Urteil noch unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß von dreieinhalb Jahren.

In der Urteilsbegründung sprach die Vorsitzende Richterin von einem „milden Urteil für ein schweres Verbrechen“. Zwar sei Patrick B. einer Gutachterin zufolge voll schuldfähig, das Gericht habe aber das umfassende Geständnis des 53-Jährigen gewürdigt, wodurch dem Opfer die Aussage vor Gericht erspart blieb. Außerdem wird der Verurteilte dem Opfer 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen und für zukünftige Kosten des Opfers aufkommen. Aus diesen Gründen sei der Strafrahmen „zweifach gemildert“ worden, so die Vorsitzende Richterin. Bedeutet: Die mögliche Höchststrafe für das Vergehen von 15 Jahren sank dadurch auf etwas über acht Jahre.

Patrick B. vorerst auf freien Fuß

Patrick B. kommt trotz der Verurteilung zunächst auf freien Fuß. Der Haftbefehl gegen ihn bleibe zwar grundsätzlich wegen Fluchtgefahr bestehen, er dürfe aber unter Auflagen – der Verurteilte muss sich zweimal die Woche bei der Polizei melden und jeden Wohnortwechsel mitteilen – die U-Haft verlassen, bis das Urteil rechtskräftig ist. Erst dann muss er seine Haftstrafe antreten. Das Gericht folgte damit nicht der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf Haftfortdauer plädiert hatte.

Nachdem das Verfahren bisher zum Schutz des Opfers weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, förderte die Urteilsverkündung Details zu Tat und Täter zutage. Der 53-Jährige, der nicht vorbestraft war, habe laut Gutachterin eine gestörte Sexualpräferenz. Er habe in seinem Leben Beziehungen zu Frauen und Männern gehabt, erst 2007 sei er über eine Internetseite auf pädophile Inhalte gestoßen. Es folgten Treffen mit anderen pädophilen Männern, Adrian V. soll er 2019 in Hannover kennengelernt haben.

Kommentar: Schwer zu vermitteln Drei Jahre und drei Monate Haft – das Urteil gegen Patrick B. ist äußerst milde. Ja, er war reuig und geständig. Ja, dadurch wurde dem Jungen eine Aussage vor Gericht erspart. Und ja, er hat zur Aufklärung im Missbrauchsfall beigetragen. Dass das Urteil unter der Höchststrafe von 15 Jahren blieb, ist deshalb angemessen. Doch das Leid, das dem Kind durch den schweren sexuellen Missbrauch bereitet wurde, steht im Missverhältnis zur Strafe. Dass der Verurteilte zunächst unter Auflagen auf freien Fuß kommt, bis das Urteil rechtskräftig ist, ist obendrein nur schwer vermittelbar und ein Schlag ins Gesicht dieses jungen Opfers. ...

Spontanes Treffen mit Adrian V.

Am Morgen des 5. August 2019 – Patrick B. hatte auf der Durchreise spontan bei Adrian V. in Münster übernachtet – sollen Adrian V. und zwei weitere Männer nach einem gemeinsamen Frühstück „sexuelle Handlungen“ an dem damals Neunjährigen vorgenommen haben, schilderte die Richterin das Geschehen. Patrick B. habe gefragt, ob er auch mal dürfe und den Jungen dann vergewaltigt.

Die Vorsitzende Richterin wandte sich am Ende noch einmal an Patrick B.: „Das ist aus Sicht der Kammer eine verhältnismäßig milde Strafe. Die Tat kann aber nicht wieder gut gemacht werden und ist und bleibt eine schlimme Straftat.“