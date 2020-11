Ausnahmslose Maskenpflicht für Lehrer in Münster rechtswidrig

Die ausnahmslose Maskenpflicht für Lehrer in Münster, die die Stadt in der vergangenen Woche eingeführt hat, ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Münster am Freitag entschieden. Das Gericht hat laut einer Pressemitteilung dem Eilantrag eines Lehrers an einer Schule in Münster stattgegeben, der sich gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Münster vom 20. November 2020 gewandt hatte. In der Allgemeinverfügung war festgelegt worden, dass Lehrkräfte an Schulen verpflichtet sind, auch dann eine Alltagsmaske zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird.

Allgemeinverfügung erst vergangene Woche erlassen

Die Allgemeinverfügung der Stadt Münster bestimmt laut Mitteilung des Gerichts, dass ergänzend zu der in der Corona-Betreuungsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegten Verpflichtung aller Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder auf einem Schulgrundstück aufhalten, eine Alltagsmaske zu tragen. Dies gelte für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal auch dann, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen im Raum eingehalten werde, sowie bei Konferenzen und Besprechungen selbst dann, wenn die besondere Rückverfolgbarkeit durch feste Sitzplätze und einen Sitzplan sichergestellt ist.

Diese Regelung erachtete das Gericht jetzt für rechtswidrig. In den Gründen des Beschlusses heißt es unter anderem: Die Regelung erweise sich als unverhältnismäßig. Sie verfolge zwar einen legitimen Zweck, indem sie dazu beitragen solle, die Weiterverbreitung des Coronavirus unter den Schülern und Lehrern sowie deren Bezugspersonen außerhalb des Unterrichts zumindest zu reduzieren und hierdurch die Virusausbreitung in der Bevölkerung insgesamt einzudämmen. Zu diesem Zweck sei sie auch geeignet, denn die Benutzung von Alltagsmasken in der Schule fördere zumindest die Erreichung dieses Ziels.

Die Ausweitung der Maskenpflicht über die in der Corona-Betreuungsverordnung getroffene Regelung hinaus sei jedoch unter Bezugnahme auf das aktuelle Infektionsgeschehen im Bereich der Stadt Münster nicht erforderlich. Die Stadt könne die Notwendigkeit der hier verschärften Maskenpflicht nicht unter Hinweis auf den Sieben-Tages-Inzidenz-Wert für die Stadt Münster stützen. Dieser habe am Freitag (27. November) bei 56,8 gelegen. Damit stelle er nicht nur aktuell den niedrigsten Wert für einen Landkreis bzw. eine kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen dar, er erweise sich auch als nochmals deutlich niedriger als zu dem Zeitpunkt, als die Allgemeinverfügung in Kraft getreten ist.

Angesichts dessen erschließe sich nicht, dass die von der Stadt über die in der Corona-Betreuungsverordnung getroffenen Regelungen hinausgehende Maßnahme gerechtfertigt sei. Die Stadt Münster weise kein lokales Infektionsgeschehen auf, das verschärfende Verfügungen erforderlich mache. Im Gegenteil sprächen die gegenwärtigen Inzidenzzahlen für eine Stabilisierung der Lage.

Keine Begründung seitens der Stadt

Eine Begründung, weshalb auch lokal sinkende Infektionszahlen eine Verschärfung der Maßnahmen erforderten, führe die Stadt nicht an. Dem von ihr geltend gemachten Bestreben, den Präsenzunterricht solange wie möglich im Regelbetrieb ermöglichen zu können, werde bereits durch die in der Corona-Betreuungsverordnung normierte Maskenpflicht Rechnung getragen. Es bestünden auch keine durchgreifenden Bedenken mit Blick darauf, dass Lehr- und Betreuungskräfte keine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssten, wenn sie einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen im Raum einhielten.