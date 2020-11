Pro: Böllern mit Verstand

Von Karin Höller

Während dieser entscheidenden Phase des Kampfs gegen die Corona-Pandemie müssen unnötige Menschenansammlungen vermieden werden. Gegen das Zünden einiger Silvesterraketen im kleinen Kreis spricht jedoch nichts, wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Seien wir ehrlich: Im kollektiven Corona-Blues würde ein kleines Feuerwerk wie ein Hoffnungsschweif am Horizont wirken. Das Leben braucht Symbole. Symbole, die für Aufbruch und Hoffnung auf eine bessere Zukunft stehen. Mit Seelenstärke lassen sich die nächsten schweren Monate besser meistern. Silvesterspaß darf es in der Corona-Krise nur im privaten Miniformat geben – Eigenverantwortung sollte man mündigen Bürgern ruhig zutrauen.

Contra: Einfach nur naiv

Von Martin Kalitschke

Mit der Entscheidung, dass Silvesterwerk verkauft, aber nicht an öffentlichen Plätzen gezündet werden darf, setzen Bund und Länder auf die Vernunft der Bürger. Doch mit der Vernunft ist es so eine Sache in der alkoholgetränkten Partynacht des Jahres. Natürlich wird Silvester gefeiert werden, halt nur im kleineren Kreis.

Und wo gehen die Menschen um Mitternacht hin, wenn sie nicht auf dem Domplatz oder im Hafen ballern dürfen? In Nebenstraßen und Wohngebiete, die viel schwerer kontrolliert werden können als große Plätze. Nebenbei: Polizei und Ordnungsamt werden die Silvester-Regelungen kaum stadtweit durchsetzen können. Feuerwerk-Verkauf erlauben und hoffen, dass alles gut gehen wird: Das ist nicht vernünftig, sondern naiv.