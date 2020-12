In Nienberge wurde am Dienstagvormittag ein Blindgänger gefunden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort mitteilt, wurde bei Erdarbeiten eine amerikanische 125 Kilogramm schwere Bombe entdeckt, die entschärft werden muss. Der Blindgänger wurde auf dem Sportplatz des SC Nienberge an der Feldstiege 45 gefunden.

Die Entschärfung des doppelt bezündeten Blindgängers soll gegen 13 Uhr beginnen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist bereits vor Ort. Für die Entschärfung ist auch eine Evakuierung in einem Radius von etwa 150 Metern notwendig, wie die Stadt mitteilt. Betroffen sind davon laut dem Sprecher der Feuerwehr etwa 100 Personen sowie drei bis vier Gewerbebetriebe.

Für Betroffene der Evakuierung wird eine Betreuungsstelle in der Turnhalle des SC Nienberge eingerichtet. Die Stadtwerke teilen zudem mit, dass die Buslinie 5 in Nienberge wegen der Evakuierung aktuell nicht alle Bushaltestellen anfahren kann.

Wir berichten weiter.