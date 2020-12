600 neue Wohnungen am Dahlweg in Münster

Münster -

Von Klaus Baumeister

Lange war unklar, was mit dem alten „Telekom-Quartier“ am Dahlweg passieren soll. Mittlerweile steht fest: Dort ist Platz für neue Wohnungen in Münster. Schon bald sollen die Bauarbeiten starten.