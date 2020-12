Entwarnung am Mittelhafen in Münster: Am Mittag war dort eine 250-Kilogramm-Bombe gefunden wurden. Doch der Kampfmittelräumdienst konnte nach nicht einmal einer Stunde Entwarnung geben: Die Sprengbombe war nach Angaben von Feuerwehrsprecher Jörg Rosenkrank „nicht bezündet“. Das bedeutet: Es ist keine Entschärfung und somit auch keine Evakuierung notwendig.

Die von der Polizei via Twitter bekanntgegebenen Sperrungen werden wieder aufgehoben.

In dieser Woche war das bereits der dritte Kampfmittelfund in Münster. Auf dem Gelände des SC Nienberge war am Dienstag ein 125 Kilogramm schwerer Blindgänger gefunden und entschärft worden . Am Wilhelmshavenufer wurde am Mittwoch eine 250-Kilogramm-Bombe entschärft.