Wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt, ereignete sich der Vorfall an der Fußgängerbrücke, die die Saarbrücker Straße und die Grevingstraße über die Umgehungsstraße mit der Spichernstraße verbindet. Ein 28-jähriger Autofahrer war um 20.21 Uhr auf der linken Spur der B51 in Richtung Autobahn unterwegs. „Der Mann sah, wie von der Fußgängerüberführung hinter der Hammer Straße ein größerer Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen wurde“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Geistesgegenwärtig bremste der Emsdettener seinen Wagen rechtzeitig ab, fuhr über die rechte Fahrspur auf den Seitenstreifen und rief die Polizei.“

Es entstand kein Personen- und Sachschaden. Bei dem Gegenstand handelt sich um eine etwa zwei Meter lange Eisenstange, die die alarmierten Polizisten auf der Fahrbahn entdeckten und sicherstellten.

Zeuge sieht Jugendliche

„Wir sind jetzt auf der Suche nach weiteren Zeugen, die im Bereich der Brücke verdächtige Personen gesehen oder Beobachtungen gemacht haben“, sagte der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Thomas Götze. „Ein Zeuge hatte dort Jugendliche im Alter zwischen elf und 15 Jahren gesehen. Möglicherweise sind sie weitere wichtige Zeugen“, erklärte Götze.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251/275-0 melden.