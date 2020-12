In diesen Tagen werden ja in vielen Häusern Paket-Lieferungen dringend erwartet. Die gleich drei Bullis von Amazon, die sich am Montagmittag mitten im Sternbuschpark versammelten, waren aber keineswegs zur Zustellung einer größeren Ladung ins Grüne gefahren. Ein Kollege hatte auf der Suche nach einer Lieferadresse den Spazierweg durch den Park mit einer Straße verwechselt und sich tief ins Grüne verirrt. Für ein Wendemanöver war es angesichts der aufgeweichten Wiese nämlich zu spät.

Ein Nachbar, der in Erwartung einer Paketlieferung sehnsüchtig aus dem Fenster lugte, bemerkte die zunehmend verzweifelten Versuche des Fahrers, sich bei aufheulendem Motor aus dem buchstäblichen Schlam(m)as­sel zu manövrieren.

Ein Transporter ist kein Geländewagen

Aber so ein Paket-Transporter ist leider kein Geländewagen: Die Reifen fressen sich bei jedem Druck aufs Gaspedal tiefer in den Untergrund. Der Nachbar eilt herbei, krempelt die Ärmel hoch, aber das Tonnengewicht des vollgeladenen Bullis trotzt der Muskelkraft, er nimmt auch von der Idee Abstand, mit seinem Kleinwagen und dem Abschleppseil zu helfen.

Irgendwann eilen die Kollegen in zwei weiteren Firmen-Bullis herbei – immerhin mit so viel Bedacht, nicht ebenfalls im Schlamm zu versinken. Zusammen mit dem Abschleppseil des Nachbarn retten sie die seit mittlerweile einer Stunde festgefahrene Lage.

Nicht für den Nachbarn: Sein dringend erwartetes Päckchen hatte keiner der Wagen an Bord.