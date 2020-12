Münster-Serie: Klinikalltag in Corona-Zeiten

Münster -

Von Lukas Speckmann

Stell dir vor, deine Corona-Warn-App schlägt pausenlos an - und du bleibst trotzdem cool... Carina Niemann bleibt nichts anderes übrig. Als Pflegefachleitung einer Pandemiestation in Münster kommt sie jeden Tag in engen Kontakt mit Covid-19-Patienten.