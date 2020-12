Der Polizei Münster wurden in den letzten beiden Tagen über ein Dutzend sogenannter "Schockanrufe" gemeldet. Die Anrufer täuschen laut einer Mitteilung der Polizei eine Notlage eines Familienmitgliedes vor, um an größere Geldbeträge zu kommen. Als Notlage werde ein schwerer Verkehrsunfall oder ein anderer tragischer Vorfall vorgetäuscht. "Das Geld werde für eine dringend erforderliche Behandlung oder Operation oder als Kaution für das beschuldigte Familienmitglied gefordert", heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei warnt vor diesen Trickbetrugsfällen durch "Schockanrufe" und gibt folgende Tipps: