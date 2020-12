Stadt meldet 75 Corona-Neuinfektionen

Deutlicher Anstieg der Infektionszahlen in Münster: Die Stadt hat am Donnerstag 75 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Einen annähernd hohen Wert hat es zuletzt Mitte November gegeben. Am 16. November wurde 93 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle im am Donnerstag auf 3246 gestiegen.

Davon sind aktuell 475 Menschen nachweislich infiziert, so viele wie ebenfalls zuletzt Mitte November. Am 11. November gab es in Münster 478 Corona-Infizierte. 2736 Menschen sind nach Angaben der Stadt wieder genesen, 15 mehr als noch am Mittwoch. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert: 35 Menschen in Münster sind mit oder an Corona gestorben.

Inzidenz in Münster auf über 60 gestiegen

In den münsterischen Krankenhäusern werden derzeit 34 Covid-19-Patienten behandelt. Zwölf von ihnen liegen auf Intensivstationen, elf davon müssen beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist laut Landeszentrum Gesundheit im Vergleich zum Vortag wieder gestiegen - auf 63,1 (+5,1). Am vergangenen Freitag hatte der Wert sogar einen Tag unter der kritischen Marke von 50 gelegen.