In einem der mittlerweile unterteilten Verfahren gegen vietnamesischstämmige Betreiber von Nagelstudios vor dem Landgericht sind die Schlussvorträge gehört worden. Im aktuellen Verfahren geht es „nur“ noch um Sozialversicherungsbetrug in vielen Fällen – Verfahren wegen anderer Vergehen wie etwa Steuerhinterziehung wurden abgetrennt .

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten und dessen mitangeklagtem Bruder Sozialversicherungsbetrug in 45 beziehungsweise 114 Fällen vor – wobei der dadurch entstandene Schaden etwa gleich hoch, nämlich deutlich über 300 000 Euro liegt. Beide Männer hatten in mehreren Nagelstudios im Münsterland und darüber hinaus Mitarbeiter „schwarz“ beschäftigt. Die Angestellten verdienten also deutlich mehr, als angemeldet war.

„Kriminelle Parallelgesellschaft“

Die dritte Angeklagte hatte viele der Studios mit aufgebaut, Mitarbeiter eingearbeitet und organisiert. Sie hat nach Ansicht der Staatsanwaltschaft in zwei Fällen Beihilfe zu den genannten Betrügereien geleistet: „Ihr fehlte zwar die Geschäftsführerqualität, aber sie hat einen erheblichen Beitrag geleistet“, so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft.

Dass es sich bei der Branche um eine „kriminelle Parallelgesellschaft“ handele, hätten die Angeklagte mit der Aussage „Warum, so arbeiten doch alle“ rückhaltlos zugegeben, sagte die Staatsanwältin: „Das muss ihnen zu Gute gehalten werden.“ Auch habe er die Leute zwar gut bezahlt, „damit befeuert man natürlich auch das ‚Schleusertum‘“.

Auf der anderen Seite sprach sie mit Blick auf den Hauptangeklagten angesichts der langen Dauer der Vergehen und seiner Skrupellosigkeit von „einer rechtsfeindlichen Gesinnung, die ihresgleichen sucht“. Die Staatsanwaltschaft beantragte, jeweils orientiert an den verursachten finanziellen Schäden, für die Brüder Freiheitsstrafen von drei Jahren und acht Monaten sowie drei Jahren und zwei Monaten und für die Mitangeklagte insgesamt drei Jahre.

Verteidigung fordert bewährungsfähige Strafen

Die Verteidigung zeigte sich entsetzt über diese Forderung, die, so die Ausführung mehrerer Anwälte, teilweise auf nicht belegten Unterstellungen basiere und unverhältnismäßig sei. Angesichts der schon über ein Jahr andauernden Untersuchungshaft aller Angeklagten wurde allseits eine Aufhebung des Haftbefehls beantragt. Zudem plädierten die Verteidiger für mildere beziehungsweise bewährungsfähige Freiheitsstrafen.