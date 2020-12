In Münsters Oberbürgermeister schlummert offensichtlich ein Gesangstalent. Welche Strahlkraft Markus Lewe mit seiner Tenorstimme hat, zeigt ein aktuelles Youtube-Video. Darin präsentiert das Stadtoberhaupt das traditionelle Weihnachtslied „Macht hoch die Tür“ – stilecht vor dem Kamin in der Rüstkammer des Rathauses, mit der Europaflagge im Hintergrund und Klavierbegleitung.

Die musikalische Darbietung ist Teil des virtuellen Adventskalenders der Westfälischen Schule für Musik . Eine klassische Gesangsausbildung hat der Oberbürgermeister zwar nicht.

Anfrage der Musikschule

„Aber ich singe sehr gern mit den Kindern und auch in der Kirche“, gesteht er. Eine Gesangsleidenschaft, die ihn offensichtlich auch dazu antrieb, beim offenen Adventskonzert vor dem Rathaus im vergangenen Jahr kräftig mitzuschmettern. Und neben ihm stand – wie es der Zufall so will – die Leiterin der Westfälischen Schule für Musik, Friedrun Vollmer, die ihn sogleich als Nachwuchstalent entdeckte.

Als nun die Anfrage von der Musikschule kam, für den Adventskalender ein Lied beizusteuern „habe ich gleich ja gesagt“, erzählt Lewe und strahlt. Das Video wurde innerhalb eines Tages bereits 350 Mal aufgerufen und gefällt ganz offensichtlich. Lewe: „Ich habe schon Anfragen erhalten, im Chor mitzusingen.“ Chorerfahrung habe er indes noch nicht.