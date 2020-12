Wie Schulen in Corona-Zeiten um neue Schüler werben

Münster -

Von Pjer Biederstädt

Tag der offenen Tür, Infoabend, Elterngespräche – so stellen sich Schulen normalerweise ihren potenziellen neuen Schülern sowie deren Eltern vor. An die klassische Form der Präsentation ist aber wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr kaum zu denken. Deshalb sind die Schulen gezwungen, kreativ zu werden.