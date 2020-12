Die Zahl der Münsteraner, die aktuell mit Corona infiziert sind, ist am Freitag auf 491 gestiegen. Nach Angaben der Stadt hat es im Vergleich zum Vortag 50 bestätigte Neuinfektionen gegeben. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist damit seit Beginn der Pandemie auf 3296 gestiegen.

Davon sind mittlerweile 2770 Menschen wieder genesen, 34 mehr als noch am Donnerstag. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert. 35 Menschen sind in Münster mit oder an Corona gestorben.

Sieben-Tage-Inzidenz deutlich angestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag deutlich angestiegen und liegt nun bei 73,9 (+10,8). So viele Corona-Neuinfektionen hat es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben. Am vergangenen Freitag war der Wert noch für einen Tag auf knapp unter 50 gesunken.

In den münsterischen Krankenhäusern werden aktuell 34 Covid-19-Patienten behandelt. 13 Menschen liegen auf der Intensivstation, elf davon müssen beatmet werden. Es befinden sich zurzeit 886 Personen in Münster als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.