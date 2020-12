Aufbau des Impfzentrums Münster aktuell im Zeitplan

Ungezählte Kilometer Kabel werden von Traversen unter der Decke gehalten, palettenweise Zwischenwände hineingefahren und allenorts wird gehämmert, gebohrt, gebaut: Die Messehalle Nord des Messe- und Congress-Centrums Halle Münsterland (MCC) wird derzeit nach Landesvorgaben bis zum 15. Dezember (Dienstag) zu einem der größten Impfzentren der Region umgestaltet. „Dort, wo sonst normalerweise Messen oder große Firmenevents stattfinden, sollen alsbald bis zu täglich 2400 Impfungen möglich sein“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Herausforderungen seien enorm: Nicht nur die Zahl potenziell zu versorgender Impflinge mache eine besondere Logistik erforderlich, auch stete Änderungen in den Landesvorgaben gelte es kurzfristig umzusetzen. Seit Donnerstag (10. Dezember) haben die Messebauer das Regiment in der Halle übernommen, bis dahin wurden Kabel gezogen, Stromleitungen verlegt, aber auch schwere Maschinen in die Halle gefahren und binnen Stunden die so wichtigen Traversen für das sowohl organisatorische als auch medizinische Gesamtkonzept aufgebaut.

Arbeiten liegen im Zeitplan

Mittendrin: Zahlreiche Verantwortliche städtischer Ämter, der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), des MCCs und insbesondere der Berufsfeuerwehr Münster. Letztere hat die Federführung für den Aufbau des Impfzentrums übertragen bekommen, die KVWL ist für den medizinischen Sektor verantwortlich. „Nur über das Zusammenspiel aller Beteiligten lässt sich eine derart große Aufgabe stemmen“, so die Stadt. Drei Wochen nach dem pauschalen Auftrag des Landes, ein Impfzentrum auch in Münster zu errichten, und keine zwei Wochen nach der ersten Baubesprechung liegen die Arbeiten bis zu diesem Freitag allesamt im Zeitplan.

„Es ist eine beachtliche Gemeinschaftsleistung, die hier binnen kürzester Zeit von allen Beteiligten zum Wohl der münsterschen Bevölkerung vollbracht wird“, ist Oberbürgermeister Markus Lewe zuversichtlich, dass die Bürgerinnen und Bürger alsbald geimpft werden können.

„Hoffnung auf Normalität“

Als Versammlungsstätte biete das Messe- und Congress-Centrum überdies die besten Voraussetzungen für solch ein Projekt. Lara Aupke (MCC-Projektleiterin im Geschäftsbereich Gastveranstaltungen): „Für uns hat die Einrichtung eines Impfzentrums eine große Bedeutung. Die Pandemie hat uns und unsere gesamte Branche sehr hart getroffen. Das Impfzentrum ist nun ein Signal, dass es weitergeht, dass Hoffnung auf Normalität besteht.“

Noch ist laut Mitteilung der Stadt zwar ungeklärt, wann tatsächlich für die Bürger ein Impfstoff zur Verfügung steht, die baulichen Arbeiten am und im Impfzentrum werden nach aktuellem Stand aber rechtzeitig und wie gewünscht abgeschlossen sein können. Es sei ein weiterer hoffnungsvoller Schritt auf dem bislang so diszipliniert bewältigten Weg durch die Pandemie in Münster. Und dringend nötig überdies. Wolfgang Heuer, Leiter des Krisenstabs: „Aktuell verschlechtert sich die Corona-Lage sehr deutlich. Umso wichtiger, dass wir bald mit der Impfung der ersten Bevölkerungsgruppen beginnen können.“ In Münster sind aktuell 491 Menschen nachweislich infiziert.

Auch Dr. Hendrik Oen, Leiter der KVWL-Bezirksstelle Münster, setzt auf einen baldigen Start der Impfphase: „Die KVWL und die Stadt Münster arbeiten bei der Einrichtung des Corona-Impfzentrums Hand in Hand. Gemeinsam planen wir seit einigen Wochen intensiv, wie die Corona-Impfung in der Halle Münsterland ablaufen könnte. Die KVWL kümmert sich überdies um die Dienstpläne für Ärzte und medizinisches Personal, die Resonanz ist hier sehr gut. Jetzt geht es in den Endspurt der Vorbereitungen.“

Bevor – je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes – das Impfzentrum in den Vollbetrieb gehen kann und zu einem späteren Zeitpunkt dann auch niedergelassene Praxen in den regulären Impfbetrieb eingebunden werden, soll es auch vom Impfzentrum aus gesteuerte „Mobile Teams“ geben – also medizinische Kräfte im aufsuchenden Dienst. Diese werden von der KVWL organisiert und voraussichtlich in der Anfangsphase besonders vulnerable Gruppen in stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen impfen. Die in der Halle Münsterland zentralisierte Organisation mit entsprechend gebündelter Logistik soll für möglichst wenige Reibungsverluste sorgen. Das benötigte Material werde nach jüngsten Planungen täglich vom Land ausgeliefert.

Zutritt zum Impfzentrum nur mit Berechtigung

Wichtig zu wissen sei laut Stadt außerdem: „Ohne die schriftliche Impfberechtigung und einen entsprechenden Termin ist kein Zutritt zum Impfzentrum möglich.“ Derzeit werde ein spezielles Terminmanagementsystem erarbeitet und sobald alle Details geklärt seien, werde die KVWL die Bürger über das weitere Prozedere informieren. Geplant ist, dass eine Terminvergabe telefonisch, per App und über eine Webseite möglich sein soll.

„Eine Impfung kann zwar ein bedeutsames, aber gerade zu Beginn nur ergänzendes Hilfsmittel in der Bewältigung dieser Krise sein“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto geringer werde die Gefahr einer Übertragung und umso größer der Schutz aller Mitmenschen. Dafür sei es aber zwingend erforderlich, dass die bekannten AHA+L-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften) auch nach dem Start des Impfzentrums weiterhin eingehalten werden.