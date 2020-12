Luftfilter: Ruhestörer im Unterricht

In 300 Klassenräumen münsterischer Schulen war etlichen Wochen ein kühlschrankgroßes Gerät ständiger Begleiter des Unterrichts. Von der Stadt per Dringlichkeitsbeschluss angeschaffte Lüftungsgeräte sollen dort potenzielle Viren aus der Raumluft filtern, wo nicht hinreichend gelüftet werden kann. Die Geräte, haben nun angesichts der Aufhebung des verpflichtenden Präsenzunterrichts vorerst Pause. Sie tun aber im Prinzip ihren Dienst – das aber bisweilen so laut, dass die Verständigung im Klassenzimmer schwierig wird. Schüler eines münsterische Berufskollegs scherzten von „der Turbine“, wenn die Filteranlage loslegte.

Kommunikation kann mühsam sein

Dieser Eindruck aber wird in den Schulen nicht einhellig geteilt. Das Ausmaß des Lärms liegt gewissermaßen im Ohr des Hörenden. „Die Geräte werden von manchen Schülern als ziemlich laut empfunden“, fasst Karla Foerste, Vorstandsmitglied der Stadtelternschaft, das vorläufige Echo aus den Schulpflegschaften zusammen.

„Es kommt darauf an, auf welcher Stufe die Geräte laufen“, sagt Anne Eyben, Schulleiterin des Schillergymnasiums, wo etliche der Filteranlagen stehen. Bei höchster Stufe werde die Verständigung in der Klasse mitunter etwas mühsam, „zumal wir uns mit den Masken ohnehin oft nicht so gut verstehen“, ergänzt sie.

Schuldezernent Thomas Paal hat am Mittwoch bei einer Digital-Konferenz der Schulformsprecher abgefragt, wie die Schulen mit den Geräten zurechtkommen. Die Resonanz: „Einige Schulleiter sagten, sie seien überrascht, wie leise die Geräte laufen“, sagt Paal. Wenn es Probleme gebe, sollten Schulen sich bei der Stadt melden, damit diese technische Unterstützung bei der Einstellung leisten könne.

In der Pause auf höchster Stufe

Anne Eyben ist dem Gebrumm der Geräte zum Trotz froh, dass diese da sind. „Ich schalte in der Pause meistens die höchste Stufe ein.“ So könne im Unterricht erst einmal Ruhe herrschen. Was nach den verlängerten Weihnachtsferien wieder wichtig wird.