Als der Münster-Tatort nach 17 Jahren einen Nachfolger für Friederike Kempter alias Nadeshda Krusenstern vorstellt, bekommt unser Autor eine Menge Nachrichten. Der Grund dafür: Der Neue im Tatort, Schauspieler Björn Meyer, trägt den selben Namen wie unser Autor.

Was daraus folgt, wie beide Seiten damit umgehen und wie sich der Schauspieler am Telefon meldet – aber auch über den Tatort, das Theater und die Stadt Münster sprach Björn Meyer (42) mit Björn Meyer (31), bevor am Sonntag (13. Dezember) der neue Münster-Tatort „Es lebe der König“ in der ARD (20.15 Uhr) ausgestrahlt wird.

Herr Meyer, wissen Sie eigentlich, dass ich ziemlich sauer auf Sie bin?

Meyer: Ich ahne Schlimmes und entschuldige mich vorsätzlich im Namen meiner Eltern.