Kunden und Einzelhändler bereiten sich auf harten Lockdown vor

Hektisch und dicht aneinander gedrängt eilen die Besucher der Innenstadt am Samstagnachmittag von Geschäft zu Geschäft. Vor vielen müssen sie sich in lange Schlangen einreihen und warten. Doch der befürchtete Einkaufs-Kollaps bleibt aus.

Poertgen-Herder-Filialleiter Johannes Bauer ist dennoch permanent in seinem Geschäft unterwegs. Er muss organisieren, anleiten und die Kunden immer wieder darauf hinweisen, dass es im Untergeschoss eine Kasse mit deutlich weniger Andrang gibt. Menschenmassen sollen entzerrt werden.

Letzter Samstag vor dem erneuten Lockdown

Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nichts offiziell beschlossen wurde, wissen die Münsteraner: Es ist der letzte Samstag vor dem erneuten harten Lockdown – und es müssen noch zahlreiche Weihnachtsgeschenke besorgt werden.

Kundin Jutta Ehrmann sieht deshalb keine andere Möglichkeit als den Gang in die Innenstadt: „Ich habe keinen Amazon-Account und möchte die Geschenke vor Ort kaufen. Sonst würde ich niemals samstags in die Stadt gehen.“ Eine andere Kundin erklärt: „Ich kann die nächsten Wochen ja wenig machen.Da muss ich mich jetzt noch mit Büchern eindecken.“

„ Das war in den letzten Tagen entspannter. Das war in den letzten Tagen entspannter. “ Jan Eismann, Inhaber von Kösters Wohnkultur

Auf dem Prinzipalmarkt ist die Situation entspannter als in der Salz- und Ludgeristraße. In den dort ansässigen Läden sieht es aber ähnlich voll aus, so auch bei Kösters Wohnkultur. „Wir merken, dass die Kunden sehr hastig sind und die Situation im Geschäft immer wieder kritisch ist. Das war in den letzten Tagen entspannter“, berichtet Inhaber Jan Eismann.

Generell sind sich Kunden und Geschäftsbetreiber aber einig: Ein harter Lockdown ist angesichts der aktuellen Infektionszahlen unvermeidbar. Doch die Kommunikation der Politik bemängeln viele. Am Samstag wissen die Betreiber noch nicht, wann sie ihre Geschäfte schließen müssen. „Ich hätte gerne eine Woche Vorlauf gehabt. Dann hätte sich alles besser verteilt“, meint Eismann. Auch einige Meter weiter bei Douglas kritisiert Filialleiterin Anja Fuchs die Kurzfristigkeit der Ankündigung: „Wir können ja nichts planen.“

Glaube an finanzielle Hilfen fehlt

Frustriert ist Jürgen Budke, Inhaber des Kinderkaufhauses Mukk. Vor allem Spielzeugist in der Weihnachtszeit stark nachgefragt. An Hilfe aus der Politik glaubt er nicht: „Wer soll das alles bezahlen? Und ich will das Geld auch nicht. Ich will eigenes Geld verdienen.“ Aber er bräuchte die Unterstützung, seine Mitarbeiter will er nicht in Kurzarbeit schicken. Dennoch befürchtet er, im nächsten Jahr Personal kürzen zu müssen: „Dann müssen wir Kosten reduzieren. Bei der Miete und den Betriebskosten können wir nichts einsparen.“

Dementsprechend sei eine Entschädigung, wie es sie aktuell in der Gastronomie gibt, unerlässlich, meint Karin Eksen vom Handelsverband: „Von der Weihnachtszeit würden manche Bereiche sonst das ganze Jahr zehren. Die Situation ist eine Katastrophe.“

Service soll aufrechterhalten werden

Daher wollen die Geschäfte ihren Service auch im Lockdown aufrechterhalten. „Wir bleiben hier, ebenso wie unsere Nachbarn am Prinzipalmarkt, und versuchen telefonisch und per E-Mail unsere Kunden zu beraten. Daher werden wir noch mehr auf unseren eigenen Lieferservice setzen“, erklärt Kösters-Inhaber Eismann.

Am Samstag sind er und seine Mitarbeiter noch persönlich für Kunden da – auch wenn die Stimmung gedrückt ist. „Die Leute beeilen sich, es gibt kein Lächeln mehr“, sagt eine Kundin.