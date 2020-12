Dass dies kein gewöhnlicher Adventssamstag ist, lässt sich schon an alltäglichen Dingen erkennen: Am frühen Nachmittag gibt es in fast allen Parkhäusern der Innenstadt freie Plätze – in einigen sogar in dreistelliger Zahl. Der dritte Adventssamstag in Zeiten von Corona ist in vielerlei Hinsicht eben anders, als man die Situation aus früheren Jahren kennt.