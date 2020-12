Das heiße Thema, das noch bis Freitagmorgen in den Lehrerkollegien für Kopfzerbrechen gesorgt hatte, trat am Mittag etwas in den Hintergrund. Die Do-it-Yourself-Corona-Testung durch Schnelltests spielt nach der Aufhebung des verpflichtenden Präsenzunterrichts nun frühestens nach den Weihnachtsferien eine Rolle. Zuvor herrschte bei diesem Thema – wie so oft, wenn es um Corona-Schutzregeln an Schulen geht – das Prinzip Überraschung und Unklarheit.