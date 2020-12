Mit seiner Filiale an der Salzstraße, die am heutigen Dienstag eröffnet wird, will der Hörakustik-Spezialist Geers den Weg in die Zukunft weisen. „Die Geers World of Hearing verbindet auf einzigartige Weise Retail mit Audiologie und setzt damit neue Standards in der Hörakustik-Branche“, betont das Unternehmen, das bundesweit 740 Fachgeschäfte betreibt und und zur Schweizer Sonova-Gruppe gehört.

Münster ist der erste Standort, an dem das neue Konzept umgesetzt wird, berichtet Unternehmenssprecherin Eva Simmelbauer. Ein außergewöhnliches Store-Design und zahlreiche digitale Elemente sollen die Kunden mit auf eine Entdeckungsreise zum eigenen Hörerlebnis nehmen. Die „Geers World of Hearing“ erstreckt sich über 400 Quadratmeter auf drei Etagen. Unter den sieben Mitarbeitern sind drei mit einem Meisterabschluss im Hörgeräteakustik-Handwerk, berichtet das Unternehmen.

An digitalen LED-Screens können Kunden im Erdgeschoss mehr über die digitale Technologie von Hörgeräten erfahren. Sobald ein Kunde ein Hörgerät vor einem Bildschirm hochhebt, erhält er weitere Informationen zu dem Produkt. Interaktive Multimedia-Tische mit Touchscreens sollen es Kunden ermöglichen, das passende Hörgerät zu finden. Herzstück der „World of Hearing“ ist der Hörerlebnisraum – eine High-Tech-Kabine, die einem privaten Kinosaal für zwei Personen gleicht. Hier können Kunden das Ergebnis ihres Hörtests auf unterschiedliche Hörgerät-Modelle und lebensechte Situation wie einen Restaurantbesuch übertragen – mit Umgebungsgeräuschen und den dazugehörigen Szenen auf einer Leinwand.

Zudem werden in dem Fachgeschäft 3D-Scans des Ohres durchgeführt, und es gibt eine Pädakustik-Etage nur für Kinder. Die „World of Hearing“ wird auch im bevorstehenden Lockdown geöffnet sein, betont Olaf Clemen, Fachgeschäftsleiter der „Geers World of Hearing“.