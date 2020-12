Marvin hält ein Holzlineal in seinen Händen, die so zart sind wie die eines Pianisten. „Wenn das 30 Zentimeter lang und drei Zentimeter breit ist, welchen Umfang hat das denn dann“? fragt er grübelnd. Und macht seinen Lehrer Simon Prasse ein kleines bisschen glücklicher. Der Sozialpädagoge unterrichtet in der Forensik im münsterischen Amelsbüren Männer, die psychisch krank sind und deswegen Straftaten begangen haben. Der Ehrgeiz von Vorzeigepatient Marvin zeigt ihm, wie wichtig der Unterricht auf dem Weg zurück in die Freiheit ist. Marvin – zierlich, Kapuzenpulli mit „Giants NFL“-Schriftzug, die glatten Haare kleben an seinem Kopf, – ist einer von 54 Bewohnern und einer von 20 Schülern, die zurzeit bei Prasse lernen.