Aufgrund des am Sonntag beschlossenen neuerlichen Lockdowns fahren die Busse der Stadtwerke Münster bereits ab Mittwoch (16. Dezember) nach dem Ferienfahrplan. Ab Mittwoch verkehren die Stadtbuslinien weiterhin im 20-Minuten-Takt nach dem gewohnten Werktags-Fahrplan, es entfallen die an Schultagen eingesetzten Schul- und Verstärkerfahrten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die On-Demand-Kleinbusse von Loop fahren täglich in der Zeit zwischen 5 und 24 Uhr. Ihre drei Kundenzentren – das Mobilé am Hauptbahnhof sowie der Cityshop an der Salzstraße und Kundenzentrum am Hafenplatz – schließen die Stadtwerke Münster ab Mittwoch.

Kundenservice bleibt telefonisch erreichbar

Die Stadtwerke seien jedoch auch im Lockdown erreichbar. Den Service rund um Energie und Mobilität leisten die Mitarbeiter der drei Standorte telefonisch. Von Anmeldung bis Zählerstand – nahezu alles rund um Energieverträge und Pluscard lasse sich online erledigen oder telefonisch klären. Für den Kauf von Bustickets verweisen die Stadtwerke auf die Vorverkaufsstellen in den Stadtteilen, Ticketautomaten sowie die App „Westfalentarif“ und die aktuelle Version der „münster:app“ mit der neuen Ticket-Funktion für Münster und NRW.

Für Auskünfte zu Energie, PlusCard, Stadtwerke allgemein ist das Serviceteam montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter 0251/694-1234 erreichbar oder per E-Mail an i nfo@stadtwerke-muenster.de. Das Kundenportal der Stadtwerke Münster ist zu finden unter www.stadtwerke-muenster.de/kundenportal .

Verkehrsmobil fährt vorerst nicht mehr

Die aktuellen Fahrplandaten, die ab Mittwoch gültig sind, finden Fahrgäste unter www.stadtwerke-muenster.de/corona . Telefonische Auskunft zum Fahrplan gibt es unter 0251/694-1515. Für dringende Anliegen rund um Abonnements und Tickets stehen außerdem die Rufnummern 0251/694-2861 und -2862 jeweils montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Die elektronische Fahrplanauskunft und die „münster:app“ können laut Mitteilung der Stadtwerke voraussichtlich ab Mittwochnachmittag wieder zur Auskunft genutzt werden. Die Einsätze des Verkehrsmobils in Angelmodde, Gievenbeck, Hiltrup, Kinderhaus, Nienberge und Roxel entfallen bis auf Weiteres.