Nach einem Fahrradunfall mit einem etwa zwölf bis 13 Jahre alten Jungen sucht die Polizei in Münster nach Zeugen. Der Unfall hat sich laut Mitteilung der Polizei am Montag um 15.10 Uhr an der Breslauer Straße ereignet.

Der Junge fuhr an einer Fahrbahnabsenkung vom Radweg auf die Straße und stieß gegen die linke Seite eines entgegenkommenden Autos. Er stürzte nach dem Zusammenprall auf die Straße, rappelte sich auf und flüchtete. An dem Wagen entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Das Kind ist etwa 12 bis 13 Jahre alt und circa 1,50 Meter bis 1,80 Meter groß. Nach Zeugenaussagen trug eine schwarze Hose und einen dunklen Kapuzenpulli. Zur Unfallzeit hielt es ein schwarzes Handy in der Hand, hatte Kopfhörer auf und war auf einem schwarzen Mountainbike mit weißer

Aufschrift unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.