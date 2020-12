Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 27. November ereignet hat, sucht die Polizei in Münster nun Zeugen. Eine Fahrradfahrerin soll gegen 16.15 Uhr an der Schmittingheide eine Fußgängerin angefahren habe. Diese hat sich dabei laut einer Mitteilung der Polizei schwer verletzt. Jetzt wird die unbekannte Radfahrerin gesucht.

Die 75-jährige Fußgängerin war mit ihrer Freundin auf dem Gehweg in Richtung Heumannsweg unterwegs, als sie plötzlich zwischen dem Hegerskamp und dem Eltropweg einen Schlag in den Rücken bekam und stürzte. Die Fahrradfahrerin erkundigte sich besorgt nach dem Gesundheitszustand der 75-Jährigen und fuhr davon, als diese angab, keine Hilfe zu benötigen.

Erst später bekam die Münsteranerin Schmerzen, ein Arzt stellte eine schwere Beinverletzung fest. Im Nachgang erstattete die 75-Jährige eine Anzeige. Zeugen, die Hinweise zu der circa 20-jährigen Fahrradfahrerin mit dunkler Hautfarbe machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0251/2750 bei der Polizei zu melden.