Keine Entschärfung, keine Evakuierung: Zwei gute Nachrichten haben die Kampfmittelbeseitiger der Bezirksregierung Arnsberg am Donnerstagmittag zu vermelden. An den beiden Verdachtspunkten an der Nieberdingstraße wurden nach Auskunft der Feuerwehr lediglich „ein Teildetonierer sowie ziviler Schrott (alte Leitungen und Bauwerksreste) gefunden“.

Ursprungsmeldung: Mit Spannung schauten viele Münsteraner, vor allem aber Stadt, Feuerwehr und der Kampfmittelräumdienst, am Mittwoch auf ein Areal an der Nieberdingstraße, wo am Morgen die Suche nach möglichen Bomben-Blindgängern gestartet war. Allerdings: Eine Antwort auf die Frage, ob sich dort wirklich eine oder mehrere Weltkriegsbomben verbergen, wurde am Mittwoch nicht gegeben. Die Freilegungsarbeiten an zwei Punkten gestalteten sich offenbar schwieriger als erwartet, die Suche wurde schließlich abgebrochen und auf Donnerstag verschoben.

Die Antwort auf die Frage, warum die Arbeiten nicht wie erwartet am Mittwoch abgeschlossen werden konnten, blieb die Feuerwehr am Mittwoch schuldig. Klar ist aber: Wird am Donnerstag tatsächlich ein Blindgänger an der Nieberdingstraße gefunden, hat das für den Verkehr in Münsters Süden weitreichende Folgen. Bei einer 250-Kilo-Bombe, in Münster der mit Abstand häufigste Fund, müsste auch der Albersloher Weg für die Zeit der Entschärfung gesperrt werden. Stadt und Feuerwehr werden darüber unter anderem über Soziale Netzwerke berichten.