Es ist Schlag 10.30 Uhr am Mittwoch, als Udo Maschmann, Mitarbeiter der Turmuhrfabrik Korfhage, am Turm der Schlossuhr die Zeit wieder in Gang setzt. Maschmann montiert vom Korb des Hubsteigers aus die aus Kupfer gefertigten und mit Blattgold überzogenen Zeiger der Schlossuhr auf das Zifferblatt.