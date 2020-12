Mächtige Schläge der Hydraulikhammer an der Spitze von Baggerauslegern leiten seit Mittwochmorgen das endgültige Ende der über 100 Jahre alten Wersebrücke der B 51 in Handorf an der Warendorfer Straße ein. Bevor das schwere Gerät an dem Bauwerk aus Stahlbeton knabbern konnte, entstand nebenan eine Behelfsbrücke für die wichtige Verkehrsachse zwischen Münster und Rheda-Wiedenbrück. „Der Verkehr wird während der gesamten Bauphase kaum behindert, in jede Richtung bleibt immer eine Spur frei“, so Sandra Beermann vom Landesbetrieb Straßenbau NRW.

Direkt neben der Eisenbahnbrücke, die ebenfalls alt, aber unvermindert tragfähig ist und deshalb erhalten bleibt, wurde zunächst eine Stahlschutzwand ins Erdreich gerammt. Sie soll verhindern, dass es während der Abbrucharbeiten zu Beschädigungen an der Bahnüberführung kommt. „Die Bahnbrücke bleibt unter Verkehr“, so Bauleiter Jörg Dehmer. Bis Weihnachten sollen die Abbrucharbeiten beendet sein. Weil Trümmerteile ins Wasser fallen können, ist der Fluss auf für Paddelboote und Kanus bis Jahresende gesperrt.

Neue Brücke entsteht im Frühjahr

Wenn die Bagger im Januar abgezogen sind, wird im Bereich der Werseufer eine Ebene planiert, dann müssen dort große Löcher in den Untergrund gebohrt werden. Sie werden mit Stahlbewehrung und Beton gefüllt, damit steht dann im Frühjahr das neue Fundament. Die Brücke selbst wird aus Stahlbeton direkt vor Ort gefertigt. Für die Arbeiten, die laut Straßen NRW bis Juni 2021 dauern sollen, wird ein Kran aufgebaut. Im vorletzten Schritt müssen die Erddämme wieder errichtet und die Fahrbahn eingebaut werden, damit der Verkehr wahrscheinlich ab Juni 2021 über das neue Bauwerk laufen kann. In jede Fahrtrichtung wird es wie bislang auch eine Spur geben.

Sobald der Verkehr umgelegt ist, wird die Behelfsbrücke aus Stahlelementen wieder abgebaut, auch die provisorischen Widerlager und Stahlspundwände verschwinden dann. „Im August 2021 wollen wir mit allen Arbeiten fertig sein“, so Beermann.