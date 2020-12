[Mit Video ] Viele Kunden hoffen, dass ihre Bestellungen noch rechtzeitig vor dem Fest eintreffen. Mit Beginn des neuen Lockdowns bieten Unternehmen aus Münster an, Waren innerhalb kürzester Zeit nach Hause zu liefern. Und das sogar per Lastenrad.

Zweiter harter Lockdown – Tag 1: In der Innenstadt ist erstaunlich viel los, Fußgänger, Radfahrer. Das mag am wunderbaren Wetter liegen. Und wohl auch daran, dass Wochenmarkt ist. Es sind allerdings auch weniger Geschäfte komplett geschlossen als beim ersten Lockdown im März, schließlich warten noch zahlreiche Bestellungen darauf, rechtzeitig vor dem Fest abgeholt oder an die Kunden geliefert zu werden.

Nicht nur bei Poertgen Herder oder Thalia sind die Türen kurzerhand zu Schaltern umgebaut worden, durch die bis Heiligabend bestellte Ware ausgegeben wird.