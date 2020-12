Corona-Teststellen wetterfest an neuem Standort

Wer an einer der beiden Corona-Teststellen auf dem Gelände des UKM (Universitätsklinikum Münster) auf einen Abstrich auf das SARS-CoV-2-Virus wartet, der fühlt sich in der Regel krank, heißt es vom UKM. Dass das Anstehen für die Testung im Winter bei Regen oder gar Schnee da nicht empfehlenswert ist, liege auf der Hand.

Platz geschaffen

„Im März, als wir als eine der ersten die Corona-Teststelle als Drive-through konzipiert haben, weil die Ansteckungsgefahr in Räumen einfach zu hoch ist, hat niemand damit gerechnet, dass wir auch über den Winter die Testungen auf das Virus weiter würden durchführen müssen. Deswegen haben wir die Test-Container jetzt überdacht, sodass weder die Mitarbeiter noch die Patienten nass werden“, sagt der Ärztliche Direktor und Vorstandvorsitzende des UKM, Univ.-Prof. Hugo Van Aken, in einer Pressemitteilung.

Hinzu komme, dass am ehemaligen Standort der Teststellen, an der inneren Domagkstraße, Platz geschaffen werden musste, für die neu entstehenden Studienlabore auf dem Forschungscampus Ost. „Die Arbeiten auf der größten Baustelle der Region sind weiter in vollem Gange“, so Van Aken.

Nach einem Umzug in den letzten Tagen befinden sich nun beide Teststellen – also die für Patienten des UKM und die für andere Patienten aus Münster und Umgebung – neben dem Familienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße. Geplant und durchgeführt hat den Umzug und die Überdachung das UKM Infrastrukturmanagement (UKM IM). Christian Hörning als Leiter der UKM-Teststelle konnte in Absprache mit der Stadt Münster vor allem die Anfahrtsmöglichkeiten zum Testgelände optimieren. „Das Warten im Auto und Vorfahren bis zur Abstrichnahme ist problemlos und ohne Infektionsrisiko möglich“ so Hörning. Zudem vereinfacht eine Beschilderung die Unterscheidung der Test-Container, damit sich niemand an der „falschen“ Schlange anstellt.

Neuer Standort inspiziert

Für den Dachverband der Haus- und Fachärzte, Medis Münster, inspizierte Dr. Hendrik Oen den neuen Standort der Medis-Teststelle, der nach wie vor gut von den Bürgern aus Münster und Umgebung angenommen wird, heißt es vom UKM. „Wir freuen uns, dass wir unseren Patienten weiterhin die Möglichkeit niedrigschwelliger Testungen anbieten können. Jeder Sechste, bei dem wir hier in den vergangenen Monaten einen Abstrich auf das Corona-Virus gemacht haben, war positiv. Das zeigt, dass es diese Teststelle, die vor allem außerhalb der Öffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte gut frequentiert wird, braucht. Dass sie jetzt in den Wintermonaten geschützt vor Regen und Schnee steht, ist eine gute Lösung“, so Oen.