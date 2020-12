Die von der Fraunhofer-Gesellschaft geplante Batterieforschungsfabrik, die Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB), und die Alexianer Werkstätten GmbH in Münster starten ihre Zusammenarbeit, um den künftigen Produktionsbetrieb der FFB vorzubereiten: Das Team der Forschungsfertigung Batteriezelle wird gemeinsam mit dem MEET Batterieforschungszentrum der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) und den Alexianer Werkstätten bis zur Inbetriebnahme des neuen Gebäudes in Amelsbüren im „AlexProWerk“ die Elektrodenfertigung erproben und erforschen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Mit organisatorischer Unterstützung von NRW.Urban, der Stadtentwicklungsgesellschaft des Landes NRW, steht uns im „AlexProWerk“ ab sofort ein Reinraum für die Elektrodenfertigung zur Verfügung“, sagt Professor Fritz Klocke, geschäftsführender Leiter der Forschungsfertigung Batteriezelle FFB. „So haben wir gute Bedingungen, um erste Maschinen für die geplanten Prozessschritte in Betrieb zu nehmen und auch die Digitalisierung exemplarisch zu zeigen.“ Die Anmietung der Räumlichkeiten wird aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert. Die Projektbeteiligten der Fraunhofer-Gesellschaft und des MEET Batterieforschungszentrums planen, die Prozessschritte des Mischens und Beschichtens zu erproben und eine Muster-Produktionslinie zu errichten, die einen Teil des geplanten Fertigungsbetriebes der FFB abbildet. »Wir freuen uns, dass wir das Konzept der FFB bereits vor dem Bezug des neuen Gebäudes in der Praxis erproben können«, erklärt Dr. Falko Schappacher, technisch-kaufmännischer Leiter des MEET Batterieforschungszentrums.

Neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung

Die Kooperation schafft zudem Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Nach Aufnahme des Betriebs sollen die Mitarbeitenden der Alexianer Werkstätten geschult und aktiv an der Muster-Produktionslinie mitwirken. „Unsere Kolleginnen und Kollegen bekommen damit einen attraktiven, innovativen Arbeitsplatz“, freut sich Norbert Mussenbrock, Leiter der Alexianer Werkstätten.