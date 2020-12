Am Ende eines Jahres, das Mitarbeiter und Bewohner der münsterischen Pflege- und Altenheime forderte wie keines zuvor, ist die Sehnsucht nach weihnachtlicher Ruhe nicht mehr als ein frommer Wunsch. Voraussichtlich ab 27. Dezember, so NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Donnerstag, werden die ersten mobilen Teams in die Einrichtungen ausrücken, um alle, die dort arbeiten oder leben, gegen das Coronavirus zu impfen – wenn sie es denn wollen.

Die Vorbereitungen in den mehr als 30 münsterischen Heimen laufen bereits auf Hochtouren. „Wenn die Mitteilung kommt, dass wir dran sind, dann sind wir bereit“, sagt Maria Boresch-Bogovic, Pflegedienstleiterin im Klarastift.

Einige Seniorenheime müssen womöglich länger warten