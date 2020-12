Münster -

Von Björn Meyer

Wer sich in der Pflege ausbilden lässt, der erfährt diese Ausbildung seit diesem Jahr in einem generalisierten System. Was das für alle Beteiligten bedeutet, wo Vor- und Nachteile liegen und über ein Projekt, das der Stadt gut zu Gesicht stehen würde, sprachen wir mit dem Leiter der Caritas-Pflegeschule.