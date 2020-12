Münster -

In dem Prozess um einen mutmaßlichen Mord in Roxel im Mai hat vor dem Landgericht die Ehefrau des angeklagten 62-Jährigen ausgesagt. Sie war in der Nacht dabei, in der ihr Mann sich über ein Telefonat eines 33-Jährigen vor der Tür derart geärgert haben soll, dass er ihn mit einem Messer erstach.