Ein 46-jähriger Münsteraner wurde am Sonntagabend um 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Dyckburgstraße schwer verletzt, wie die Polizei Münster mitteilt. Ein 19-jähriger Mann war mit seinem Mercedes in Richtung Sudmühle unterwegs. An der Einmündung zur Mariendorfer Straße wollte er nach links abbiegen, teilt die Polizei mit. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Roller und stieß mit ihm zusammen.

Der 46-Jährige stürzte mit seiner Piaggio zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.