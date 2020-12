Eigentlich wollte Rita Maria Meyer in ihrem noch frischen Ruhestand mehr auf dem Jakobsweg in südlichen Ländern unterwegs sein. Dann kam die Corona-Krise, und die Pläne, ins Ausland zu reisen und auf dem Pilgerpfad mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, wurden erst einmal nach hinten verschoben. Das heißt aber nicht, dass sich die 64-Jährige auf die faule Haut gelegt hat – im Gegenteil. Zu Fuß ist sie auch so viel unterwegs, allerdings eben nicht in Spanien oder Portugal, sondern in und um Münster. Dabei sammelt sie Müll – nicht nur ein bisschen, sondern richtig viel Müll. Der Liebe wegen.

„Ich liebe unsere Erde“, sagt Meyer und schiebt hinterher: „Und es tut mir leid, wie wir mit ihr umgehen.“ Schon seit Jahren beteiligt sie sich an der Sammelaktion der Abfallwirtschaftsbetriebe – doch irgendwann reichte Meyer das nicht mehr, erzählt sie. Sie kaufte sich eine eigene, leichtgängige Müllzange und fing an regelmäßiger zu sammeln. „Am Anfang war das nicht so systematisch wie mittlerweile“, blickt Meyer zurück.