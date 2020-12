Münster -

Von Karin Völker

An Feiertagen wie Weihnachten wächst die Krisengefahr in ohnehin problematischen Beziehungen und Familien, wissen die Fachberaterinnen des Sozialdienstes katholischer Frauen in Münster. Erst recht vor dem Hintergrund der zugespitzten Situation der Corona-Pandemie.