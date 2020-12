Kirchengemeinden gehen an Heiligabend unterschiedliche Wege

Das Bistum und die katholischen Gemeinden in Münster wollen an Präsenzgottesdienstes an Weihnachten festhalten. „Auf keinen Fall“ werde man die Präsenzgottesdienste jetzt noch absagen, „dafür gibt es auch gar keinen Grund“, sagt Hans-Peter Köppen, Domkapitular und Pfarrer der St. Lambertigemeinde. „Wir haben hier keinen Inzidenzwert wie in Sachsen von 500, wobei der da auch nicht so hoch ist, weil so viele Leute in die Kirche gehen“, fügt Köppen hinzu.

Fast alle katholischen Gemeinden haben sich laut Stadtdechant Jörg Hagemann dafür entschieden, die Gottesdienste an Heiligabend nur mit vorheriger Anmeldung durchzuführen.

Gottesdienste fast vollständig ausgebucht

Mittlerweile seien fast alle Nachmittagsgottesdienste sowie die nächtlichen Christmetten ausgebucht oder es gebe nur noch eine Handvoll Plätze. „Die meisten Gemeinden, mit denen ich gesprochen habe, regeln den Einlass über Ordnerdienste“ – durch Ehrenamtliche oder Hauptamtliche wie den Küster. Auch am ersten Weihnachtsfeiertag würden die Plätze je nach Uhrzeit langsam knapp.

Die besten Live-Streams und Videos Viele Gemeinden, ob katholisch oder evangelisch, bieten Livestreams oder vorab produzierte Weihnachtsgottesdienst­videos an. Hier eine Übersicht der Highlights: Wer Bischof Felix Genn sehen möchte, muss an Heiligabend um 15 Uhr die erste Vesper aus dem Dom einschalten. Die katholische Jugendkirche Münster feiert am zweiten Weihnachtstag um 18 Uhr einen Wortgottesdienst. Die evangelische Lukas-Kirchengemeinde hat ihr traditionelles Krippenspiel mit Dutzenden Kindern in ein digitales Krippenspiel umgewandelt. Der evangelische Kirchenkreis wollte eigentlich einen großen Gottesdienst vor dem Schloss feiern – aus den Inhalten wurde ein aufwendig produziertes Weihnachtsvideo. Auf den Internetseiten Kirchen-in-Muenster.de und kirchenkreis-muenster.ekvw.de geht es zu den Angeboten. ...

Für jene, die nicht in die Kirche gehen wollen, können oder keinen Platz bekommen haben, gibt es Live­streams, unter anderem aus dem Dom und aus der Lambertikirche. „Auch einige andere Gemeinden bieten das an, wenn auch nicht alle“, sagt Hagemann. Daneben finden Gottesdienste an Heiligabend teilweise in großen Reithallen statt, unter anderem in Kinderhaus und in Handorf. Doch auch dort könne man nur mit Anmeldung teilnehmen.

„Besonders die meisten Wortgottesdienste werden wohl recht kurz gehalten“, erläutert Hagemann. Zudem weißt er darauf hin, dass einige Kirchen ihre Türen bewusst offen lassen wollen, damit Besucher außerhalb der Gottesdienste kommen können.

Evangelische Kirche produziert vor

Diese Strategie verfolgen auch viele evangelische Gemeinden. Die Evangelische Kirche von Westfalen hat bereits am 15. Dezember empfohlen, keinen Gottesdienst in Präsenz stattfinden zu lassen. „Für viele ist es wichtig, in die Kirche zu gehen und da einen stillen Moment zu haben“, sagt Pfarrer Christoph T. Nooke. Dafür werden aktuell die Weihnachtsgottesdienste vorproduziert. „Der Kindergottesdienst ist schon im Kasten“, sagt Nooke am Dienstagvormittag lachend, der Rest werde am Nachmittag aufgenommen.

„In Münster sind jetzt alle online unterwegs“, erläutert die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Pfarrerin Kathrin Neuhaus-Dechow vom Evangelischen Kirchenkreis. Seit Ostern hätten die Gemeinden viel dazugelernt „Es wird jetzt viel professioneller, viele haben sich Produktionsfirmen dazu geholt und richtig investiert“, erläutert sie. „Wir wollen, dass die Leute trotzdem die Botschaft von Weihnachten hören können“.