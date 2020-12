In den vergangenen beiden Nächten (21.-22. und 22.-23. Dezember) riefen Betrüger, unter dem Vorwand von der Polizei zu sein, wieder vermehrt insbesondere ältere Münsteraner an. Bis nach Mitternacht meldeten sich mehr als 50 Geschädigte bei der Einsatzleistelle, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Alle Angerufenen hätten aber genau richtig reagiert, die Betrugsmasche erkannt und das Gespräch beendet.

Und so gehen die Täter vor: Sie geben sich als Polizeibeamte aus, machen den Angerufenen Angst und setzen sie massiv unter Druck. Sie erfinden eine Geschichte, zum Beispiel, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Mit dieser Lüge täuschen die Täter vor, dass bei den Einbrechern ein Zettel mit Name und Adresse des Angerufenen aufgefunden worden und nun auch dessen Eigentum in Gefahr sei.

Polizei rät: Telefonat sofort beenden

Anschließend erklären sie, dass das Geld oder der Schmuck in Sicherheit gebracht werden müsse und vereinbaren einen Abholzeitpunkt. Nach dem ersten Anruf folgen ununterbrochen weitere, beschreibt die Polizei die Masche.

Die Beamten raten, im Zweifel Telefonate sofort zu beenden, Vertrauenspersonen hinzuzuziehen und im Verdachtsfall die "110" zu wählen.