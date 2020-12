„Die Digitalisierung erfasst unsere gesamte Lebenswelt. Daher ist es mehr und mehr auch die Aufgabe der Schule, die Schüler darauf vorzubereiten, dass sie sich in der digitalen Welt zurechtfinden und diese kundig, mündig und aktiv mitgestalten können“, so Friederike Dyhr, Projektinitiatorin vom Verein zur Förderung des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums.

Für die Umsetzung würden digitale Endgeräte benötigt, die der Schulträger angesichts der Vielzahl der Schulen in Münster nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung stellen könne. Doch nicht alle Familien könnten privat ein iPad finanzieren, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Digitalisierung noch nicht komplett umgesetzt

Mitglieder des Vereins, Freunde und Bekannte, insgesamt 139 Unterstützer, spendeten fleißig während der Projektlaufzeit. Zusammen mit dem Co-Funding der Volksbank Münsterland Nord in Höhe von 3505 Euro und den Spenden von vielen Unterstützern kamen schließlich 10 700 Euro zusammen. „Das Geld unserer Unterstützer wird in ein bis zwei Klassensätze iPads, Schutzhüllen und einen Aufbewahrungsschrank investiert“, so Dyhr.

„Die Corona-Krise machte deutlich, dass die Digitalisierung an Schulen einfach noch nicht vollumfänglich umgesetzt wird. Somit freut es uns umso mehr, dass durch die Crowdfunding-Plattform so viel Geld gesammelt werden konnte und die iPads am Annette-Gymnasium so auch nachhaltig eingesetzt werden können,“ freut sich Volksbank-Regionalleiter Daniel Averesch.

Über eine Internetseite sammelt der Verein aktiv Spenden. Jede Spende, die über diese Plattform eingeht, werde von der Volksbank (bis zu 50 Euro) verdoppelt.