"Tauet Himmel den Gerechten!" Bei der Liedzeile hatte man gleich was zum Nachdenken. Vier Wochen lang gehörte das Lied zur Tonspur der Adventszeit: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, nie gelernt, und doch konnte ich es bald in der Überwasserkirche mitsingen – aber wieso „die“ Tor? Das ganze Jahr freute ich mich auf diese Adventslieder, nur war dann alles nach vier Wochen wieder vorbei, und man musste dann so unendlich lange auf diese geheimnisvollen und nie abgenutzten Lieder warten. Genau so auf die Weihnachtslieder, die man keinesfalls zu anderen Jahreszeiten singen oder auch nur summen durfte.

Erster Advent . . . das hieß die Tage zählen, die sich zäh von zögerlicher Dämmerung am Morgen zu nachmittäglichem Zwielicht schleppten. Wenn ich den Adventskalender aufgehängt hatte und jeden Tag ein Kläppchen öffnete, dann wurde es allerdings spannend.